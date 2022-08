5° Serra Catarina Festival de Inverno 2022 desembarca em Bom Jardim da Serra na sexta-feira, 26 em mais uma etapa; Confira a programação

O 5° Serra Catarina Festival de Inverno 2022 desembarca na praça de Bom Jardim da Serra na próxima sexta-feira (26), em mais uma etapa! Vai ter muita música boa, exposições, apresentações.

Bom Jardim da Serra/ Foto: Tiago Palhano

Bom Jardim da Serra, capital das Águas, terra do frio e dos cânions, portal de entrada da Serra Catarinense, da estrada mais espetacular do mundo a Serra do Rio do Rastro. Terra de gente batalhadora e acolhedora, terra da maçã, da sustentabilidade, da Neve e do Frio.

Bom Jardim da Serra/ Foto: Tiago Palhano.

Com o slogan “Viva o Melhor da Serra Catarinense”, o Serra Catarina prepara uma programação que irá oferecer atrações e eventos nas seguintes cidades: Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Ponte Alta, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema.

A secretaria de Turismo do município de Bom Jardim da Serra, Sandra Padilha, sempre dedicada em buscar o engajamento da população para fortalecer o turismo.

Sobre Bom Jardim da Serra

Um paraíso natural na serra catarinense, “cenários naturais envolvendo cascatas e morros enormes cobertos por uma vegetação praticamente intocada”. Além disso, a cidade, situada a 230 km de Florianópolis, é considera a “capital das águas”, devido ao grande número de rios que nascem no seu entorno. Ao todo, são 35 cachoeiras e 14 nascentes de rios que desaguam no Rio Pelotas, que também pertence ao município.

A cidade de Bom Jardim da Serra conta com inúmeras opções de hospedagem, tanto no interior, quanto na cidade. Entre as opções existem pousadas, hotéis fazenda e até um maravilhoso resort.

Vários hotéis-fazenda e pousadas da região equipados para o turismo rural. Eles oferecem inúmeras atividades ao ar livre, como pesca, trilhas e caminhadas ecológicas, banhos de cachoeira e cavalgadas, além de boa comida típica e música tradicional ao redor de um fogo de chão.

Os mais belos cânions em Bom Jardim da Serra: Cânion das Laranjeiras, Cânion do Funil, Cânion da Ronda, Mirante Serra Parque…inúmeros lugares com paisagens de tirar o fôlego você encontra em Bom Jardim da Serra.