Maçã/Cepea: Cenário de frio e a cultura da maçã

As duas últimas semanas foram de queda de temperatura acentuada, chuvas volumosas, fortes rajadas de ventos, geadas e até neve nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, segundo a Epagri/Ciram.

Porém, este cenário não chegou a afetar negativamente os pomares de maçã, já que os mesmos se encontram em dormência, período no qual as macieiras necessitam do frio para reduzir a atividade metabólica, a fim de conservar energia.

Destaca-se que o acúmulo de horas de frio (horas iguais ou abaixo de 7,2ºC) medido pela Epagri/Ciram esteve abaixo da média histórica na maioria dos municípios acompanhados até julho. Agora, o acumulado já está se revertendo – São Joaquim e Fraiburgo, por exemplo, somaram 733 e 535 horas, respectivamente, entre os dias 1º de abril e 21 de agosto.

O acúmulo de horas de frio para a macieira é necessário para induzir a quebra da dormência e iniciar a brotação.

