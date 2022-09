Fumio Hiragami recebe Menção Honrosa do Ministro da Agricultura pelo pioneirismo na Produção Integrada da Maçã

O trabalho e Contribuição do Japonês Fumio Hiragami pelo pioneirismo na implantação do sistema de Produção Integrada Agropecuária, primando pela qualidade, segurança, sustentabilidade e responsabilidade Social de seus produtos agrícolas, por meio do selo Brasil Certificado, recebeu nesta última quarta (31) a Menção Honrosa diretamente do Ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes por ser considerado como muito significativo para no desenvolvimento da cultura da maçã em São Joaquim.

O Certificado a Fumio Hiragami e também a Makoto Umemya da Sanjo foram entregues pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) nesta quarta-feira (31), em São Paulo, na sede da Associação Brasileira de Automação, em evento técnico que reuniu produtores e especialistas.

Fumio Hiragami foi chamado ao púlpito para discursar, juntamente com o Presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), Presidente da Associação Brasileira de Automação, Presidente da Embrapa, Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo e o Secretário de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrrigação do Ministério da Agricultura.