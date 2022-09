Moacir Sopelsa assume o governo de Santa Catarina

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Moacir Spoelsa, assumiu o Governo do Estado neste sábado (3). A cerimônia de posse ocorreu por volta das 10h30min, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.

De acordo com Sopelsa o principal objetivo nesses meses será continuar com o trabalho que já vem sendo feito pelo atual governo. Nesta segunda-feira (5), inclusive, ele deve se reunir com o secretariado para discutir projetos. Além disso, o novo mandatário deve apresentar um projeto voltado para economia do Estado. Os detalhes do projeto, no entanto, não foram divulgados.

— Seguirei com todo o trabalho que vem sendo executado pelo governador. Vou ser leal, pode ter certeza, a todas as suas ações. E vou aproveitar cada um desses 30 dias para poder me dedicar a todos os catarinenses — disse Sopelsa durante uma coletiva de imprensa.

Questionado se vai haver alterações no secretariado, ele negou a informação.

A cerimônia contou com a presença do candidato à reeleição Carlos Moisés (Republicanos) e de seu vice Udo Döhler (MDB). Membros do secretariado do governo, autoridades e prefeitos também estiveram na posse.

Em seu discurso de posse, Sopelsa aproveitou para agradecer Moisés pela confiança para que ele assuma o governo durante a licença. Também aproveitou para agradecer à família que o acompanhou durante a cerimônia.

Entenda a mudança no governo de SC

A primeira na linha de sucessão seria a vice-governadora Daniela Reinehr (PL). No entanto, ela é candidata a deputada federal na atual eleição e, caso assumisse um cargo no Executivo, ainda que de forma temporária, se tornaria inelegível.

Por conta disso, ela também abriu mão do direito de assumir o governo após ser notificada por um comunicado da Casa Civil, como contou a colunista do NSC Total, Dagmara Spautz.

O gesto de se licenciar durante a campanha eleitoral e abrir espaço ao presidente da Assembleia Legislativa foi adotado também em eleições anteriores no Estado. No caso de Sopelsa, a medida é vista como uma homenagem ao parlamentar, que decidiu não concorrer nas eleições deste ano e está encerrando a trajetória na vida pública. Sopelsa atua há 24 anos como deputado estadual.

Com a ida de Sopelsa para o governo, o deputado estadual Maurício Eskudlark (PL) assumiu a presidência da Alesc. A cerimônia também ocorreu na manhã deste sábado na casa legislativa.

Fonte: DC