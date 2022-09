Bom Jardim da Serra, celebrou nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, os 200 anos de Independência do Brasil com o tradicional desfile cívico pela data que mesmo com tempo ruim não intimidou o público e participantes pelo respeito e amor à pátria.

Veja a lindas imagens deste momento especial feitas por Tiago Palhano.

Imagem: Benito

Imagens crédito: Benito