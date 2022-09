Vinícola Villa Francioni recebe exposição de Juarez Machado na primavera

Juarez Machado terá nova exposição na Serra Catarinense a partir do dia 10 de setembro, às 15h. A mostra ficará disponível na vinícola Villa Francioni, localizada em São Joaquim e poderá ser visitada – gratuitamente – até o dia 20 de novembro. e leva o apoio do Instituto Internacional Juarez Machado. Intitulada “In Vino Veritas” contará com vinte gravuras inéditas produzidas em Paris, numeradas e assinadas por Juarez, com temas variados como vinhos, tango, jazz, festas e castelos. Todas as obras estarão à venda.

Sua arte influenciou também como núcleos do filme “O Fabuloso Destino de Amèlie Poulain”, do diretor francês Jean-Pierre Jeunet.

Esta exposição é uma iniciativa e conta com a curadoria de seu irmão Edson Machado, também responsável pela gestão cultural da Galeria VF e diretor do Instituto Internacional Juarez Machado, que presta apoio institucional a este evento da vinícola.