Festa Nacional da Maçã: Sexta-feira (9) sobem ao palco a dupla Bruninho e Davi, e o famoso “Dj Chris no Beat”

Hoje, sexta-feira, 9 de setembro, o Palco Fuji promete muita animação e a temperatura vai esquentar com a atração de Bruninho e Davi, uma dupla de sertanejo universitário que entonam a canção “Onde Nasce o Sol.” E também com a presença do “DJ Chris No Beat”, o DJ Cowboy das baladas.

A dupla que nos shows costuma mostrar todo o seu talento e versatilidad e mexe com a emoção e a lembrança do público. Além dos seus sucessos, o repertório também traz clássicos, selecionado especialmente para ninguém ficar parado. Bruninho e Davi garantem a animação e a temperatura vai esquentar neste sexta-feira em São Joaquim.

“DJ Chris No Beat”, Dj sensação entre famosos e público do rodeio. O jovem Dj paulistano, que é um dos mais requisitados atualmente na cena pop brasileira, viu na batida do funk a oportunidade perfeita para os remixes que queria criar. Juntou hits chiclete da cena mais contemporânea sertaneja e de outros estilos, como forró e o arrocha, para dar nova roupagem e transformar arenas em baladas.

Os ingressos estão disponíveis on line, por meio deste link, nas modalidades Pista, Vip e On Stage.

Sexta-feira (09/09)

10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;

10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;

10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;

10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;

10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

13h00 — Abertura da ExpoFeira “3ª Exposição incentivo Primavera Crioula” — Camping Parque Nacional da Maçã;

16h00 — Missa Crioula — Palco Gala;

18h00 — Show de Dança com o Grupo Dançar Passarela — Palco Gala;

19h00 — Show Musical “Dakele Jeito” — Palco Gala;

20h00 — Show Capitão Faustino — Palco Gala;

21h00 — Show Som do Sul — Palco Gala;

23h00 — Show com DJ Chris no Beat — Arena Fuji;

00h30 — Show com Bruninho e Davi — Arena Fuji;