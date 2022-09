Festa Nacional da Maçã neste sábado com Show da dupla sertaneja Israel e Rodolfo com um repertório cheio de sucessos

No quarto dia da festa Nacional da maçã neste sábado 10, a Dupla sertaneja Israel e Rodolfo trará ao palco Fuji um repertório cheio de sucessos, Os artistas são donos do hit “Batom de Cereja”, música mais tocada nas plataformas digitais em 2021, que viralizou após a participação de Rodolffo no Big Brother Brasil.

São três palcos montados no Parque da Maçã, em São Joaquim, sendo que um deles é dedicado a atrações culturais como invernadas e apresentações da tradição gaúcha; o Palco Gala com apresentações dos artistas locais e regionais, e o Palco Fuji, em uma arena fechada onde está sendo realizado os shows nacionais. Apenas na arena fuji que é cobrado o ingresso. Entrada no parque é livre.

Veja a programação completa neste sábado 10/9



10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;



10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;



10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;



10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;



10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;



10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;



10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;



10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;



10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;



10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;



10h00 — Início do 2º Rodeio da Capital Nacional da Maçã — CTG Minuano Catarinense;



10h00 — 1º Concurso Cultural do Grupo de Arte e Cultura Raízes do Tempo e GDG Portela — CTG Minuano Catarinense;



13h00 — 32ª Feira da Novilha e Novilho, entrada de animais — Pista de Remates do Parque Nacional da Maçã;



13h00 — Abertura da ExpoFeira “3ª Exposição Incentivo Primavera Crioula” — Camping Parque da Maçã;



16h00 — Show com Grupo Seiferts — Palco Gala;



17h00 — Show Musical Alcione e Alcionei — Palco Gala;



18h00 — Show Zando e Banda Galileo — Palco Gala;



20h00 — Show Grupo Trinca — Palco Gala;



22h00 — Show Grupo Galopaço — Palco Gala;



00h00 — Show Henrique Hames — Arena Fuji;



U01h00 — Show Israel e Rodolffo — Arena Fuji

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento (www.festanacionaldamaca.com.br)