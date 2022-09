No último dia da Festa Nacional da Maçã terá show com Marcos & Belutti cantando os clássicos do universo sertanejo; Veja a programação neste domingo, 11

A 22° Festa Nacional da Maçã na edição especial Primavera termina neste domingo (11), além de uma extensa programação durante o dia, para finalizar os shows nacionais no palco Fuji a dupla Marcos e Belutti vai trazer um repertório com os grandes clássicos do universo sertanejo os maiores sucessos dos artistas, como “Domingo de Manhã”, “Poeira da Lua” e “Fica Comigo”, além de novas faixas de seu novo projeto audiovisual, intitulado “Em qualquer lugar”. Marcos & Belutti darão um show que promete esquentar o clima e animar o público para fechar a edição especial da festa da maçã a qual está sendo um grande sucesso.



Com 14 anos de carreira, Marcos e Belutti colecionam projetos incríveis; prêmios e indicações importantes na categoria; hits inesquecíveis como “Domingo de Manhã” e “Aquele 1%”. Na bagagem, são 6 DVD’s, 9 CD’s, 2 álbum digital e muitas parcerias de sucesso. Os números que a dupla acumula ao longo dos últimos anos impressiona: são cerca de 1,9 bilhões de visualizações em seus vídeos, mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, 6 milhões de fãs nas plataformas digitais e aproximadamente 10 milhões de ouvintes mensais nos aplicativos de música.

Veja toda a programação domingo 11/9



08h00 — 32ª Feira da Novilha e do Novilho “visitação e leilão” — Pista de Remates do Parque Nacional da Maçã;

10h00 — Abertura dos portões do Parque da Maçã;

10h00 — Museu de Arte e Cultura da 22ª Festa Nacional da Maçã;

10h00 — 2ª Mostra Joaquinense dos Vinhos Finos de Altitude;

10h00 — Mostra da Qualidade Nacional da Maçã;

10h00 — Mostra Regional da Qualidade do Queijo Artesanal Serrano;

10h00 — Mostra do Mel produzido na Serra Catarinense;

10h00 — Feira de Artesanato (Exponeve) — Pavilhão 1;

10h00 — Exposição de Bovinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 2;

10h00 — Mostra Núcleo de Ovinocultores da ACISJO — Pavilhão 3;

10h00 — Exposição de Equinos da Associação de Cabanhas dos Campos de Cima da Serra — Pavilhão 3;

10h00 — 2º Rodeio da Capital Nacional da Maçã — CTG Minuano Catarinense;

10h00 — 1º Concurso Cultural do Grupo de Arte e Cultura Raízes do Tempo e GDG Portela — CTG Minuano Catarinense;

10h00 — Show Gospel com a Banda Gratidão — Palco Gala;

14h00 — Show Infantil Mundo Kids — Palco Gala;

17h30 — Show Garotos de Ouro — Palco Gala;

20h00 — Show Martinez e Diana — Arena Fuji;

21h00 — Show Marcos e Belutti — Arena Fuji;

00h00 — Show Pirotécnico de Encerramento da 22ª Festa Nacional da Maçã.