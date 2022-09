Associados e visitantes participam de atrações promovidas pela Sicredi Altos da Serra RS/SC na 22ª Festa da Maçã de São Joaquim/SC

O evento foi realizado na última semana, no Parque Nacional da Maçã.

A Festa Nacional da Maçã 2022 foi realizada entre a última quarta-feira (07) e domingo (11), no Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim/SC. Os visitantes puderam interagir com as atrações que foram preparadas para este momento, além de contar com o atendimento simples e próximo que faz parte do Sicredi.

O Poupedi fez a alegria das crianças, além de reforçar a importância de poupar e ter uma vida financeira mais sustentável. Com a roleta de brindes, os visitantes puderam testar sua sorte e levar um mimo do Sicredi para casa. Com as baixas temperaturas, o cafezinho que já é tradicional na agência foi essencial para a feira.

A gerente da agência Sicredi de São Joaquim, Kátia Gisely Pereira, agradeceu aos visitantes do espaço na Festa. “Vivemos um momento muito especial em São Joaquim, nossa participação na Festa Nacional da Maçã foi um sucesso. Agradecemos a todos que nos visitaram, tomaram um cafezinho e nos deram a oportunidade de mostrar um pouco do nosso propósito. A partir do dia 23 estaremos de casa nova, esperamos todos nossos associados e comunidade para conhecer as novas instalações, um espaço moderno e aconchegante, preparados com muito carinho, para nos manter ainda mais próximos”, agradeceu a gerente.

A Sicredi Altos da Serra RS/SC cumpriu com o seu propósito de estar na 22ª Festa da Maçã, valorizando a interação com os associados e comunidade, fortalecendo o Cooperativismo e a sustentabilidade, gerando novos negócios e apoiando o desenvolvimento local.

