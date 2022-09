Incrível! Mar de fogueiras salvam vinhedos da geada na Serra Catarinense

Os produtores dos Vinhos Finos de Altitude, na Serra Catarinense, utilizam o calor do fogo para proteger os vinhedos contra a geada de primavera. Na madrugada deste sábado (24) a Vinícola Abreu Garcia, em campo Belo do Sul, posicionou centenas de tonéis em meio ao vinhedo para espantar a geada que ameaçava os cultivares Merlot e Pinot Noir

Veja o Vídeo:

O controle com fogo é feito na tentativa de amenizar o dano da geada na florada e na brotação dos vinhedos, pois o frio intenso acaba queimando e necrosando o tecido das plantas e impossibilitando a produtividade futura.

A Vinícola trabalhou com uma turma de 10 pessoas, durante a madrugada, com uma média de 135 pontos (fogueiras) por hectare. Os tonéis de fogo foram acessos quando a temperatura chegou a 1ºC no céu da planta e não deixando que ela seja atingida por uma temperatura abaixo de zero. Geralmente, se não houver condições de vento, é possível salvar grande parte do vinhedo com essa técnica.

“Esse sistema de fogueira, sobe em média 3ºC por fileira e não deixa a temperatura ficar negativa. A gente começou por volta da 1h da manhã, quando a temperatura ambiente estava em 1ºC na área dos vinhedos e fomos até as 7h mantendo o fogo, abastecendo os tambores. E só depois, que o sol começou a raiar forte e a temperatura começou a subir de 1ºC, é que demos por finalizado o processo e com sucesso graças a Deus“. Evidenciou Marlus Pereira o Agrônomo responsável pelos vinhedos na Vinícola Abreu Garcia.

Para este processo é utilizado lenha, cepilho (pó de serragem) e óleo diesel para acender a fogueira em mais de 200 tonéis espalhados em 1.5ha das uvas Merlot e Pinot noir que são as mais suscetíveis aos danos da geada. Um lança-chamas também é utilizado para manter a labareda numa altura média para ter um aquecimento interessante.

O trabalho é intenso, custa um dia todo para fazer a preparação e a noite toda para manter o nível das chamas, mas o resultado vale a pena, principalmente em uma das primaveras mais rigorosas dos últimos anos da Serra Catarinense, um dia após a neve, na primeira noite da primavera astronômica.