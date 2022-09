A Cooperativa foi fundada no ano de 1988, em Tapejara e Sananduva

A Sicredi Altos da Serra RS/SC completa 34 anos de história e cooperação nesta terça-feira (27). Presente em 31 municípios da região norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, a Cooperativa foi fundada em 27 de setembro de 1988 e apoia o desenvolvimento econômico e social dos associados e das comunidades onde está inserida.

O presidente da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Mario Maurina, fala da importância desta data. “Esta é uma data que deve ser lembrada, devido a sua importância. Eu acredito que tudo valeu a pena. Foram várias as pessoas que deram a sua contribuição, tanto em Tapejara como em Sananduva. A doação dessas pessoas foi o grande motivo de estarmos aqui presentes”, destacou.

De acordo com o presidente, o Cooperativismo vem ocupando o seu espaço no mundo. “A sociedade está vendo no Cooperativismo uma alternativa. Nós da região Altos da Serra tivemos um crescimento muito grande nos últimos anos. Acreditamos que daqui pra frente, se a sociedade continuar participando da forma como está, teremos a condição de atender à demanda dos nossos associados. Meu sonho é ver o cooperativismo atendendo a todas as demandas da sociedade”, pontua Maurina.

Com 34 agências e 1 escritório de negócios, a Sicredi Altos da Serra RS/SC conta com mais de 86 mil associados e é uma das cooperativas integrantes do Sistema Sicredi.

