Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) decidirão no segundo turno quem vai ser o próximo presidente do Brasil, de acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgada neste domingo (2). O resultado do segundo turno será decidido no dia 30 de outubro.

Com mais de 95,23% das urnas apuradas até 21h, Lula havia recebido 53,67 milhões de votos válidos, ou 47,66% do total contabilizado pela Justiça Eleitoral até aquele momento. O presidente e candidato à reeleição havia recebido 49,40 milhões de votos, ou 43,86% do total. O vencedor no segundo turno governará o país de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.