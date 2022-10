O PODER ENERGÉTICO DA CROMOTERAPIA PARA O EQUILÍBRIO DO CORPO E DA MENTE

Tratamento alternativo, a terapia atua nas células do corpo, diminuindo o cansaço físico e ajudando na melhora do sistema imunológico e da qualidade do sono, além de estimular o sistema nervoso central.

A terapia de luz colorida, ou cromoterapia, tem sido cada vez mais procurada no Brasil, como uma forma de restaurar o equilíbrio por meio da aplicação de cores ao corpo. A técnica tem ganho mais adeptos também ao ser aliada às massagens terapêuticas.

Embora não seja uma técnica de massagem, como a sueca ou shiatsu, a cromoterapia pode ser usada em conjunto com qualquer técnica de terapia, proporcionando benefícios adicionais para seus clientes.

A história da cromoterapia está enraizada na cultura maia e tem sido valorizada como uma notável fonte de cura. A terapia de luz usa cores para o tratamento de distúrbios emocionais e físicos. Baseia-se na premissa de que cores diferentes evocam respostas diferentes nas pessoas. Enquanto algumas cores são consideradas estimulantes, outras podem ser calmantes.

Hoje, as aplicações terapêuticas da luz e da cor estão sendo investigadas nos principais hospitais e centros de pesquisa do mundo. Os resultados indicam que a luz de espectro total, ultravioleta, colorida e laser pode ter valor terapêutico para uma série de condições, desde dor crônica e depressão até distúrbios imunológicos.

Pode inclusive estabelecer ou melhorar a saúde de maneira suave. No corpo humano, existem dois órgãos receptores de luz, que são formados durante o desenvolvimento embrionário: os olhos e a pele. Além do que vemos através dos olhos, as cores não existem de fato como tais, mas existem apenas como comprimentos de onda que também entram em contato com a pele.

Ao logo do tempo, a terapia de luz tem sido usada para reduzir inchaços, aliviar dores, diminuir inflamações, acelerar a cicatrização de feridas abertas e reduzir muito a recuperação geral após procedimentos médicos ou cirúrgicos. Além disso, os pacientes demonstram aumento da amplitude de movimento, diminuição da tensão e do espasmo muscular, assim como a melhora da circulação.

A cromoterapia pode ser usada para o controle de dores nas articulações e nas costas, músculos doloridos ou rasgados, entorses, artrite, cicatrizes pós-cirúrgicas, queimaduras, feridas, entre outros. Quando usada com tecnologia infravermelha, a terapia de luz é uma das formas mais eficazes e não invasivas de reparar o corpo.

A técnica também é frequentemente usada para aliviar o Transtorno Afetivo Sazonal (TAS), que afeta indivíduos quando a falta de luz solar resulta em depressão sazonal. A fototerapia promove a redefinição do relógio biológico interno, ajudando os indivíduos a dormir melhor e regular o humor.

A cromoterapia luz também é um tratamento cada vez mais procurado por quem deseja um tratamento antienvelhecimento. Muitos adeptos têm relatado redução na aparência de linhas finas, rugas, pés de galinha e manchas da idade. A terapia de luz energiza as células da pele, estimulando a produção de colágeno e elastina.

Guia das cores

A cor combina características fisiológicas e físicas. As duas cores mais estudadas para tratamento são o azul e o vermelho. Enquanto o azul afeta a regeneração e relaxamento do sistema nervoso parassimpático, o vermelho corresponde ao efeito estimulante do sistema nervoso simpático. Confira:

Vermelho e rosa. São considerados “os grandes energizadores” do corpo. Ajudam a liberar a rigidez e as constrições. Estimulam o sistema circulatório, o que pode ajudar em condições como a artrite. Também aumentam a temperatura do corpo, a fim de estimular os nervos sensoriais que promovem a audição, o paladar e o olfato. Também atuam para aumentar o metabolismo e liberar adrenalina.

Amarelo. Esta cor ajuda a despertar a mente e a inspiração mental. É excelente para doenças nervosas ou relacionadas com os nervos. Fornece clareza de pensamento, maior consciência e conecta o adepto ao seu “eu mental”. Também pode ser usado para condições do estômago, fígado e intestinos, além de ajudar a pele ao reparar o tecido cicatricial. As doenças típicas tratadas pelo amarelo são gases, constipação, problemas no fígado, diabetes e eczema.

Azul. O azul é usado para doenças associadas à fala, comunicação e garganta. Esta também é uma cor mentalmente relaxante. Pode ser ideal para problemas de sono e nos dá sabedoria e clareza para melhorar a comunicação e a fala. O azul é uma cor muito positiva, representando lealdade e confiabilidade, e pode trazer paz a uma mente preocupada ou nervosa.

Branco. Está associado à verdade, pureza, limpeza, cura e proteção. É uma boa cor de cura geral para a remoção da dor e do sofrimento.

Índigo. Está associado à habilidade psíquica. Ajuda a relaxar, tranquilizar e promover o psiquismo.

Laranja. Simboliza a relação do indivíduo com o mundo externo, as necessidades e desejos do corpo físico e as formas como estes são satisfeitos, o mundo do trabalho. Na cura, o laranja pode aumentar a imunidade e a energia sexual. Na aura, significa reflexão e criatividade.

Verde. É uma cor de cura universal, sendo especialmente usada para ajudar a relaxar músculos, nervos e pensamentos. O verde equilibra e limpa nossa energia, para dar uma sensação de renovação, paz e harmonia. Em um sentido mais prático, o verde pode ajudar com úlceras, dores de cabeça e distúrbios nervosos, além de problemas cardíacos e estabilização da pressão arterial.

Violeta. É uma excelente cor para remediar neuroses, doenças do couro cabeludo, ciática, reumatismo, concussão ou epilepsia. Purifica os pensamentos e sentimentos e dá inspiração para todos os empreendimentos.

Roxo. Esta cor está associada ao poder, tanto terreno quanto espiritual. É usado para distúrbios mentais. O roxo significa um desenvolvimento espiritual superior.