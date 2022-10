Chuva deixa rodovias estaduais interditadas em SC; veja os trechos

Na tarde desta quarta-feira (11), a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina divulgou uma atualização sobre as condições das rodovias estaduais, informando quais estão interditadas de forma parcial ou totalmente. As interrupções estão relacionadas ao intenso volume de chuva no estado.

Confira a lista da PMRV:

SC-135 KM 72,500 -Município de Caçador/SC, deslizamento de Terra, trânsito em meia pista.

SC-150 KM 92,550 – Município de Joaçaba/SC, queda de árvore, trânsito em meia pista.

SC-150 km 109,150 – Município de Ouro/SC, alagamento, totalmente interditada.