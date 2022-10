Arcebispo catarinense fala sobre eleição em basílica superlotada: “É preciso vencer ódio”

Durante a homilia na principal missa celebrada do dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, o arcebispo da Arquidiocese, dom Orlando Brandes, afirmou na manhã desta quarta-feira (12) que “é preciso vencer os dragões do ódio e da mentira”.

“Maria venceu o dragão, e temos muitos outros que ela vencerá”, disse. “Temos o dragão do ódio, que faz tanto mal, e o da mentira. E a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça, que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida”.

O enfático sermão ocorre em meio às críticas da exploração da fé e da religião de milhões de brasileiros como ferramenta para conquistar votos no segundo turno das eleições de 2022, em especial na disputa pelo Planalto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Ele também defendeu a importância do voto, em uma referência ao segundo turno da eleição à Presidência e a governos estaduais. “É necessário exercer esse direito”, afirmou. “Está faltando pão, faltando fraternidade. Esse é o vinho que precisamos nos dias de hoje”, disse, em outro trecho do sermão.