Autêntico e Saboroso, “Lá Pasta” a nova opção gastronômica em São Joaquim

Neste sábado (15), foi inaugurado o mais novo e atraente estabelecimento gastronômico em São Joaquim “Lá Pasta”, chega com uma nova proposta de qualidade, baseada na tradição de massas caseiras e carnes. O Lá Pasta um estabelecimento autêntico e saboroso! De propriedade de Elisangela e Gariba. Localizado na Rua Major Jacinto Goulart, 259 .Centro. Abre de domingo a domingo das 11:30 as 14 e das 18 às 23 horas.

Com Massas e carnes. Massas caseiras, molhos especiais do Chef e carnes . Ravioli, tortelli, rondelli, espaguetes, talharim, sopa de Agnoline à noite, carnes alcatra, picanha, maminha, filé minhon, com molhos especiais. Glaces é molhos especiais.

Confira o cardápio digital!

Veja o cardápio: