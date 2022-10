Valentina Vieira estará na nova temporada de ‘Super Chefinhos’ do ‘Mais Você’ na próxima semana

‘Mais Você’ comemora aniversário e estreia nova temporada de ‘Super Chefinhos’ na semana que vem

Programa especial pelos 23 anos vai ao ar dia 17 e, no dia 18, começa a nova temporada do reality culinário para crianças

A próxima semana será de celebração e novidades no ‘Mais Você’. No dia 17, para convidar o público a entrar no clima festivo pelos seus 23 anos no ar na TV Globo, o programa será especial de aniversário, o primeiro que Ana Maria comemora ao lado do neto, Louro Mané.

Na data, o público poderá conferir uma retrospectiva dos momentos marcantes acumulados ao longo dos anos: memes que “bombaram” na internet, pautas que emocionaram e divertiram o público, convidados especiais que marcaram presença na mesa de café da manhã da loira, que apresentou ainda ao público um número quase incalculável de receitas. Situações envolvendo o saudoso Louro José também serão compartilhadas sob o olhar de seu filho, o Louro Mané.

Com cenário especialmente decorado, o programa contará ainda com uma mensagem surpresa do rei Roberto Carlos e com a presença de convidados especiais: os atletas Medina, Ítalo de Souza e Mineirinho. Os repórteres e apresentadores que formam o time do ‘Mais Você’ também estarão festejando com Ana Maria: Fabrício Bataglini, Felipe Andreoli, Ivo Madoglio, Ju Massaoka, Luiza Zveiter, Andre Curvello, Cauê Fabiano, Gabi Lian, Mateus Luz, Thiago Simpatia, Valéria Almeida, Jimmy e Patrícia Fazan.

E nada como comemorar com estreia da nova temporada de um dos quadros de maior sucesso do matinal! No dia seguinte, 18, data oficial do aniversário do programa, terá início uma nova edição do ‘Super Chefinhos’, reality culinário que mostra que idade não importa e que todos são capazes de aprender e explorar o maravilhoso universo da gastronomia.

Ao longo de sete dias, os atores mirins Valentina Vieira (13 anos), Alana Cabral (15 anos), Alice Palmar (9 anos), Pedro Guilherme (12 anos), Ygor Marçal (9 anos) e João Bravo (13 anos) participarão de workshops culinários comandados por diferentes chefs e colocarão suas habilidades em prática sempre com muita alegria, emoção e, claro, comidas deliciosas. As provas temáticas não serão eliminatórias, e os participantes serão avaliados dia a dia por um júri formado pela Chef Barbara Verzola e a atriz Solange Couto, que serão juradas fixas da competição, além do chef que ministrar o workshop do dia. Ao todo, serão quatro chefs convidados, além do ator Charles Myara e do neto de Ana Maria Braga, Louro Mané.

O ‘Mais Você’ tem direção geral de Vivi De Marco e Frederico de Oliveira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, após o ‘Encontro com Patrícia Poeta’.