“A melhor maçã que já provei!” Destaca Mário Motta ao receber maçãs da SCHIO de São Joaquim

Durante sua passagem por São Joaquim, na celebração dos 15 anos da “Loja Luz de São Joaquim”, o célebre comunicador e agora eleito Deputado Estadual Mario Motta, recebeu um apetitoso presente diretamente da SCHIO de São Joaquim: “Uma formidável caixa de maçãs da empresa” um produto genuíno e cultivado por fruticultores locais.

“Foi aqui, em São Joaquim, que pude sentir, pela primeira vez, o gosto real de uma maçã, onde eu morava só conhecia a maçã importada da américa do sul, como ela vinha resfriada em contêiners chegava aqui esfarelenta e sem nenhum sabor, não tinha gosto de nada. Mas em São Joaquim, quando peguei, pela primeira vez, uma maçã daquelas bem vermelhinhas e brilhando, coisa mais linda do mundo, foi uma explosão de sabor e ai eu entendi, de uma vez por todas, o porquê falam que a melhor maçã do mundo é a de São Joaquim e foi a melhor que eu já provei.”

Destacou Mário Motta.