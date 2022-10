Os ganhadores do Festival da Canção 2022 em São Joaquim

O Pavilhão de Exposições da Maçã viveu uma noite de fidedigna de celebração à cultura da através da música, com a final do Festival Municipal da Canção de São Joaquim, realizada na noite desta quinta (13) com a entrega da premiação a todos os vencedores. A final da categorial infantil e mirim foi realizada na noite anterior (11), mas a premiação ficou datada para o dia 13 com todas as categorias participantes. O festival é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através da Diretoria de Cultura.

Momentos da final do dia 13 e premiação do festival da canção 2022 em São Joaquim:

Após as seletivas enviadas por vídeo, a 14ª edição do Festival da Canção de São Joaquim chegou a sua grande final com todo o repertório da noite executado pela Banda Liga. Uma noite espetacular com interpretações que dificultaram e muito a escolha dos jurados devido ao acentuado talento dos participantes.

A plateia vibrou e aplaudiu as apresentações em uma noite memorável para a cultura da cidade que revela sempre os mais novos e promissores talentos artísticos. Se dúvida uma noite magnífica e marcante, com músicas em grande estilo e intérpretes de muita aptidão para a música.

Premiações do 14° Festival Municipal da Canção

Resultado Final dia 12/10/2022

— Categoria Mirim

1° – JULIA RABELO PEREIRA

2° – LARA PALMA MARQUES

3° – MARIA VITÓRIA LEMES DOS SANTOS

— Categoria Infantil

1° – ANDRIELE BORGES VELASCO

2° – FLÁVIA ALESSANDRA VIEIRA E DÂMILA SANTOS PEREIRA

3° – NICOLLY NASCIMENTO RIBEIRO

Resultado Final dia 13/10/2022

— Categoria Juvenil

1° – EMANUELLE ROSA SILVA

2° – VERILAINE LUCRECIO RIBEIRO

3° – LYA CARLA LEMES DOS SANTOS

— Categoria Adulto

1° – MIRIAM DA SILVA MORAES

2° – YASMIN FLORES

3° – LUCAS OLIVEIRA BLAYER

Veja as imagens: