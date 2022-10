Idoso é morto durante assalto em sua propriedade no interior de São José dos Ausentes

Um senhor de 72 anos foi morto durante um assalto a uma fazenda no distrito de Várzea, no interior de São José dos Ausentes, por volta das 17h de quarta-feira (19).

Seu Nato e sua esposa em seu sitio no interior de São José dos Ausentes

Conforme a Polícia Civil, criminosos invadiram a fazenda e executaram o proprietário, agrediram fisicamente a proprietária e roubaram uma arma que estava no local, além de dinheiro e um carro. Eles usavam toucas ninja.

Um suspeito foi preso em flagrante em São Joaquim (SC), onde também foi queimado e abandonado o veículo furtado na fazenda. Os nomes das vítimas e do suspeito não foram divulgados pela Polícia Civil.

Conforme a ocorrência, a Brigada Militar se deslocou até a localidade do Faxinal Preto para averiguar roubo a propriedade rural. Segundo informações, quatro homens armados e encapuzados chegaram no local em um Fiat Uno e renderam um casal.

No local a guarnição encontrou o idoso morto dentro de um galpão, com marca de disparo de arma de fogo na perna e agressões físicas na região da cabeça. A companheira da vítima estava amarrada e apresentava um corte na cabeça e hematomas no corpo, provenientes de golpes com a coronha de uma arma de fogo.

Os cômodos da residência se encontravam revirados. Foi constatado que foi levado um Chevrolet Montana e um aparelho celular e uma espingarda calibre 12. Um homem que estava junto na residência conseguiu escapar quando visualizou os criminosos chegando na propriedade rural. Ele correu até uma fazenda que ficava distante cinco quilômetros e pediu para acionarem a polícia.

As guarnições das cidades próximas foram informadas dos fatos e uma guarnição da Polícia Militar de São Joaquim, Santa Catarina, durante deslocamento, visualizou a camionete Montana empurrando o veículo Uno em uma estrada na área rural próxima a entrada da cidade.

Muita Comoção nas redes sociais o senhor conhecido como seu Nato era uma pessoa muito querida por todos.