Chuva de meteoros com pedaços do Cometa Halley é flagrada em Santa Catarina

Mais uma impressionante chuva de meteoros foi flagrada pelo astrônomo amador Jocimar Justino de Souza, integrante da Bramon (Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros).



Ocorreu na noite de sexta-feira ( 21) e madrugada deste sábado (22). Segundo Jocimar, foi o período de maior intensidade de uma das chuvas de meteoros mais famosas do ano.

O fenômeno foi observado a olho nu e flagrado em Santa Catarina pelas câmeras da estação de monitoramento de meteoros de Monte Castelo no Planalto Norte.

Durante a noite, foram registrados cerca de 200 meteoros. Boa parte foi causada por fragmentos do Cometa Halley. “Esses resquícios fazem parte das trilhas formadas pelo cometa em suas passagens próximas ao Sol”, explica o astrônomo.

A última vez que o cometa foi visto próximo ao planeta Terra foi no ano de 1986. Já os meteoros causados pelos pedacinhos do Hallley deixados pelo caminho podem ser vistos em duas épocas todos os anos. Em outubro na chuva de meteoros Orionídeas e em maio durante a Eta Aquáridas.