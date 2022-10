Flores para finados: veja espécies e seus significados

Um dia saudoso e de muita recordação. Uma simples homenagem aos queridos que já não estão mais entre nós, e nos deixaram muitas, muitas saudades

No dia 02 de novembro, Dia de Finados, que tem como objetivo homenagear as pessoas queridas que já morreram. Normalmente, as flores e velas são os principais presentes na data.

O hábito de levar flores ao cemitério para homenagear os mortos vem sendo praticado há muitos e muitos anos e simboliza, além de um belo presente, uma forma de expressar carinho e gratidão por alguém que, de certa forma, marcou as nossas vidas.

No Brasil, as famílias costumam ir ao cemitério para visitar o túmulo de amigos e parentes queridos. Em homenagem, acendem velas, fazem orações e também levam flores.

A origem do Dia de Finados

O Dia de Finados é celebrado no Ocidente desde os tempos da Baixa Idade Média. A escolha do dia 02 de novembro, tal como conhecemos hoje, foi instituída no século X, na abadia beneditina de Cluny, na França, pelo monge beneditino Odilo.

Odilo definiu que a data seria uma ocasião importante para fazer orações em homenagem às almas das pessoas que partiram. E, assim, contribuir com o processo de purificação.

O costume de orar pelos mortos no dia 02 de novembro se tornou popular a partir do século XII, deixando de ser apenas uma prática entre os fiéis da igreja. E, no Brasil, a tradição desembarcou junto com o catolicismo.

Aliás, o Dia de Finados não é visto da mesma forma em todos os países. Enquanto a data simboliza lembrança, reflexão e saudade no Brasil, em outros países ela é sinônimo de festa e até se une com o Halloween. Um exemplo disso é o “Día de Los Muertos“, no México.

Nas cidades mexicanas, o Dia dos Mortos é motivo de festa, por isso as comemorações se estendem de 31 de outubro até 2 de novembro. As pessoas usam fantasias calorias de caveira, pintam o rosto e constroem altares dentro de casa em homenagem às pessoas que já morreram.

A celebração alegre se deve a uma crença asteca, que acredita que, nesta data, os mortos voltam à Terra para visitar os entes queridos vivos. Por isso, devem ser recepcionados com alegria e não tristeza.

Flores para finados e seus significados

As flores para o Dia de Finados ficam expostas às intempéries do clima, como sol, chuva e vento. Então, para aumentar a durabilidade do arranjo, é fundamental escolher plantas que sejam resistentes. Veja algumas espécies:

1 – Crisântemo

O Crisântemo é a flor mais vendida no feriado de finados. De origem asiática, esta planta pode ser encontrada em diferentes cores, como amarelo, rosa e branco.

Enquanto na China a espécie é sinônimo de força e poder, no Brasil ela está relacionada à simplicidade, perfeição e sinceridade.

Kalanchoe

Também conhecida como Flor da Fortuna, a Kalanchoe se tornou muito popular nos últimos anos. Com suas flores miúdas, delicadas e coloridas, pode ser dada para amigos e familiares, inclusive falecidos.

As flores apresentam cores diversas, como branco, vermelho, laranja, amarelo, rosa e até mesmo lilás.

Com relação ao significado, a Kalanchoe é sinônimo de alegria e prosperidade. Além disso, também pode ser considerada um símbolo de agradecimento.

3 – Lírio

Os lírios são muito usados em arranjos florais para finados, pois apresentam boa durabilidade e um perfume delicioso. Como são plantas um pouco maiores, necessitam de um vaso de pelo menos 30 cm de altura e 30 cm de diâmetro.

O significado do lírio pode variar de acordo com a cor das pétalas. Uma planta branca, por exemplo, simboliza a pureza de corpo e alma, bem como o amor incondicional. Já a flor rosa ou vermelha é uma demonstração de amor eterno.

Embora sejam lindos, os Lírios possuem um custo mais elevado do que outras flores para finados, como é o caso do Crisântemo.

Rosa

As rosas naturais também são escolhas clássicas no Dia de Finados. No entanto, tenha em mente que a planta é mais sensível do que outras indicadas na lista, então a beleza do arranjo não vai durar muitos dias.

Assim como o lírio, o significado da rosa está relacionado à cor das pétalas. Rosas brancas, por exemplo, simbolizam inocência, paz e espiritualidade.

Gérbera

Originária da África do Sul, a Gérbera pode ser encontrada em diferentes cores – principalmente vermelho, laranja, amarelo e branco. A flor possui miolo redondo, pétalas ovais e haste longa.

Copo de Leite

Originário da África, o copo de leite se adaptou facilmente ao clima do Brasil. Suas flores, brancas e em formato de taça, simbolizam pureza e a tranquilidade.

Antúrio

Se você deseja fazer uma homenagem duradoura para algum ente querido que partiu, então o antúrio é uma boa escolha. A planta aguenta bem sol pleno e suas flores, vermelhas ou brancas, duram por muitos dias.

Mini margaridas

Originária da Europa, a margarida possui uma característica muito interessante: suas flores fecham durante a noite e voltam a abrir quando o sol nasce.