São Joaquim promove neste final de semana o 2º encontro de carros rebaixados

Cidade de São Joaquim, no alto da Serra Catarinense, promove neste próximo domingo 06 a sua segunda edição de carros rebaixados, o evento é organizado pela equipe “BaixoStyle Club“.

O segundo encontro terá como sede o Parque Nacional da Maçã com o horário de início das 9h até as 18h tendo como atração a exposição e medição de carros baixos com a premiação até o primeiro, segundo e terceiro lugar em diversas categorias.

Veja o vídeo do último evento:

O evento beneficente onde pretende arrecadar mais de meia tonelada de alimentos que serão doados para instituições de apoio às pessoas carentes em São Joaquim como o Hospital Sagrado Coração de Jesus e para a Secretaria do Bem Estar Social. No último evento foi arrecadado cerca de 475 quilos e revertido à instituição do Bairro Santa Paulina.

“Queremos agradecer o apoio da Prefeitura de São Joaquim em nome do Prefeito Giovani Nunes e a Secretária de Turismo Adriana Schilisting por estar sempre em consonância com os evento beneficentes e que atraem uma boa parcele de público para São Joaquim. Esperamos um grande público vindo de diversos lugares da Serra Catarinense” Relatou Crystian de Souza Aguida e Edson Hugen Cidade – organizadores do Evento

Para participar ou assistir ao evento os valores são a compra de uma pulseira + um quilo de alimento não perecível. O evento é voltado para famílias e apreciadores de carros rebaixados, haverá segurança no local e vendas de bebidas e lanches. Para maiores informações entrar em contato pelo whatapp dos organizadores: (49) 9 9155.8188 e (49) 9 9125.5122