Preparem os canecos: Baile do Chopp do Clube Astréa será no próximo sábado

No próximo sábado (19) novembro no Clube Astréa acontecerá a edição 2022 do tradicional Baile do Chopp.

Sempre recheado de muitas novidades este ano com a espetacular Banda Seven que é uma das mais bem sucedidas bandas de baile do Brasil que sempre prima pela qualidade musical e de seu estilo diversificado.

Os canecos podem ser adquiridos na secretaria do Clube, por sócios a R$ 60,00 (cinquenta reais) e público em geral a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O baile que sempre reúne muitos Joaquinenses e visitantes e também é considerado uma das festas mais animadas do clube. E como não poderia faltar uma incrível atração, a Banda Seven animará mais ainda a festa. Com um repertório eclético, a banda constrói sua trajetória no mundo da música para eventos desde 1999, oferecendo entretenimento profissional e qualidade musical a festas de todo o Brasil.

Mais informações na Secretaria do Clube!

Vendas de canecos, mesas e ingressos será na secretaria do Clube Astréa, Não vai perder!