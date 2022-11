Gás de cozinha está 5,2% mais barato nas refinarias a partir de hoje

A determinação da Petrobras de reduzir em 5,2% o preço do GLP (gás liquefeito de petróleo), popularmente conhecido como gás de cozinha, nas refinarias passa a valer nesta quinta-feira (17).



Com a redução, o preço médio de venda do GLP passará de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg, uma redução de R$ 0,20 por quilo do produto, o que resultará em uma queda de R$ 2,60 no valor do botijão de 13 quilos, para R$ 46,59.



De acordo com a Petrobras, a redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática da Petrobras, que busca o equilíbrio com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.

Com informações: R7