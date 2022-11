Conheça o “Snow Hookah Pub” no centro de São Joaquim

O Snow Hookah o mais novo atrativo na cidade de São Joaquim, o local tem um ambiente moderno, aconchegante para os clientes registrarem seus momentos especiais.

Lounge



‣ Narguiles e acessórios

‣ Headshop e tabacos

‣ Espaço Snow Pub

‣Locação para eventos.

Um espaço com ambiente estilizado, amplo, com tela de TV 75 polegadas para poder acompanhar os jogos da Copa, oferece opções satisfatórias em cervejas geladas e drinks bem preparados, além do ambiente ser agradável, há vários narguilés e várias essências para escolher, e uma mesa de sinuca para quem gosta de jogar.

Além do mais, o atendimento é proporcionado com rapidez nos pedidos e uma qualidade surpreendente de atenção de toda da Staff do Snow Hookah para com seus clientes.

“Conseguimos criar um ambiente gostoso, onde as pessoas possam se descontrair e passar momentos agradáveis”, explica o Proprietário.

Conheça o Snow Hookah Pub na Praça João Ribeiro, 160, no centro de São Joaquim.

https://instagram.com/snowhookah_tabacariaelounge?igshid=YmMyMTA2M2Y=