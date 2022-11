Apiários Real: Representou as IGs da Serra Catarinense, com o mel de melato da bracatinga no Festival Gastronômico de SP

Mel de melato da bracatinga com IG em festival gastronômico de São Paulo.

Empresa de São Joaquim representou as IGs da Serra Catarinense, com o mel de melato da bracatinga

Durante o Festival Fartura Gastronomia Du Brasil realizado em São Paulo, entre os dias 19 e 20 de novembro, teve um espaço exclusivo para que 12 barracas pudessem apresentar e comercializar os produtos das Indicações Geográficas (IGs) brasileiras voltadas ao mundo da gastronomia. De Santa Catarina foram sugeridas quatro IGs da Região Serrana, Maçã Fugi, Vinhos de Altitude e Queijo Artesanal Serrano. Porém, somente o mel de melato da bracatinga foi selecionado. Não tinha como levar todas.

O Festival que acontece tradicionalmente em grandes cidades do Brasil e do exterior é uma celebração à gastronomia e à cultura regional. O evento possibilita e proporciona encontros entre produtores, chefs, estudiosos da gastronomia e de artistas com o público, além de promover a economia do setor gastronômico e culturas locais.

Segundo Ana Paula Oliveira, do Apiários Real, de São Joaquim, foi de suma importância poder participar de um evento de gastronomia como este, pois, através dele, cada vez mais é possível apresentar às pessoas, o mel de Melato da Bracatinga, produzido na Serra de Santa Catarina, região Sul do Brasil. “Além disso, mediante participação em feiras e festivais, podemos demonstrar a importância da Identificação Geográfica para um produto de excelente qualidade como este, além, é claro dos seus benefícios para a saúde”, ressalta Ana.

Contemplação às IGs

Considerando a realização da série Caminhos da Reportagem em parceria do Sebrae com a TV Brasil, que contemplou todas as regiões brasileiras e a diversidade do Brasil, é que surgiu a ideia para que pelo menos 12 IGs nacionais apresentassem seus produtos no Festival Fartura. Segundo os promotores, foi muito importante a amostragem dos produtos que tenham a identificação (selo) da Indicação Geográfica e, preferencialmente, o selo brasileiro de IG, durante o Festival Fartura.

