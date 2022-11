Casal deixa carro para trás e se pendura em cerca para escapar de correnteza em rio de Urubici

Um casal de Santa Catarina optou por deixar o carro para trás e se pendurar em uma cerca para escapar da forte correnteza do Rio dos Bugres, em Urubici, na Serra Catarinense. O caso ocorreu durante a madrugada deste domingo (27).





Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tentaram atravessar uma ponte com uma Nissan Frontier, mesmo com o nível do rio em alta, por volta das 2h. Com medo de o veículo afundar e ambos serem arrastados pela correnteza, o casal abandonou o carro e se agarrou em um pilar.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 2h57. Os dois foram resgatados com hipotermia e levados ao hospital da cidade.

O veículo foi deixado no local por decisão do proprietário. Ele deve ser retirado após o nível do rio baixar.