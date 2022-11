Epagri Realiza Encontro de Famílias Rurais na Comunidade do Boava, em São Joaquim

A equipe do Escritório Municipal da Epagri, realizou no último sábado, dia 19 de novembro, o 1º Encontro de Famílias Rurais, com o apoio da Gerência Regional e Centro de Treinamento de São Joaquim – Cetrejo. Para a concretização desta ação, contamos com a importante parceria das cooperativas de crédito Sicredi e Cresol, também do Sesc e Prefeitura Municipal de São Joaquim.

O evento foi realizado na Escola de Educação Básica Municipal Jarbas Ferreira Amarante, e teve como principal objetivo reunir e integrar as famílias dos agricultores da comunidade Boava.

Procuramos neste dia fortalecer os pilares que norteiam o trabalho da Epagri, que são o SOCIAL (as famílias do meio rural), TÉCNICO PRODUTIVO (incentivando boas práticas para a produção sustentável no meio rural), ECONÔMICO (com incentivo à organização financeira e produção com rentabilidade) e AMBIENTAL (com foco na recuperação e preservação do meio ambiente).

A programação iniciou com um café da manhã e em seguida realizou-se uma “roda de conversa”, conduzida pela Extensionista Social da Epagri e antropóloga, Dra. Rose Gerber, que trouxe o tema valorização pessoal, autoestima e amorosidade. Também foram reforçados pelos agentes financeiros parceiros presentes no evento, assuntos e temas ligados à importância da organização financeira para a realização dos objetivos pessoais e coletivos.

No período da tarde, foram realizadas três Oficinas com enfoque ambiental: abordando a importância da destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos e uso correto de E.P.I.- Equipamentos de Proteção individual, a importância da preservação e recuperação das fontes de água e saneamento ambiental, e ainda a importância da apicultura e meliponicultura, como alternativa de renda pelos produtos apícolas (mel, própolis, pólen, cera, geleia real) e prestação de serviços de polinização.

Através da parceria com o Serviço Social do Comércio – Sesc, as crianças da comunidade também tiveram seus momentos de brincadeira e diversão.

Foi um dia de cooperação, troca de experiências e aprendizado, em que as famílias puderam estar reunidas, aproximando as instituições da comunidade, na busca pelo desenvolvimento sustentável e qualidade de vida no meio rural.

Já programamos um novo encontro para o próximo ano, para oportunizar as outras comunidades do município, um dia como este, o Dia de Comunidade.

Filipe Oliveira – Engenheiro Agrônomo E.M. São Joaquim

Cristiane Lopes Couto – Extensionista Social E.M. São Joaquim