Rapaz desaparece ao tentar cruzar caminhando a Ponte do Rio Pelotas em São Joaquim

Um homem desapareceu na manhã desta última quarta (30) ao tentar atravessar a ponte submersa do Rio Pelotas na localidade de Luizinho entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Altair Macedo Fonseca, de 33 anos, (conhecido como Tirulipa) desapareceu por volta das 11h da manhã ao tentar atravessar a ponte do Rio Pelotas caminhando. Porém a forte correnteza da cheia do rio acabou o arrastando.

Segundo familiares, ele possui uma propriedade do lado do Rio Grande do Sul e estava fazendo o trajeto caminhando e vendo que não conseguia terminar o percurso acabou se atirando na água na tentativa de sair nadando, porem desapareceu no meio da correnteza. Ainda de acordo com os familiares, o Corpo de Bombeiros já se prepara para dar início as buscas.

Nas redes sociais sua mãe chegou a afazer um apelo:

Último registro

O momento que Altair Macedo Fonseca atravessava a ponte sobre as fortes correntezas dos Rio Pelotas em São Joaquim, na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo relatos, ele costumava a atravessar o rio nessas condições de cheia, porém dessa vez foi diferente e ele acabou desaparecendo.