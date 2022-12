Jorginho Mello anuncia secretariado para Governo de Santa Catarina

Jorginho Mello (PL), eleito como governador de Santa Catarina, anunciou os nomes do secretariado do estado na manhã desta segunda-feira (5). O governador eleito prometeu e cumpriu: fez uma divulgação de nomes técnicos.

Nós podemos dizer que ele aliou política com a técnica de quem quer um governo mais pró-ativo.

Entre os nomes citados, todos foram antecipados pela coluna. Veja os nomes confirmados pelo secretariado:



Danieli Pinheiro Porporatti, Secretária Geral de Governo;



Moisés Diersmann, Secretário de Estado de Administração;

Tenente-coronel José Eduardo Vieira, na Casa Militar;

Aurélio José Pelozato, como Comandante Geral da Polícia Militar;

Carmen Zanotto (Cidadania), na Secretaria de Estado da Saúde;

Coronel Armando; Prevenção e Defesa Civil;

Cleverson Siewert, na Secretaria da Fazenda;

Vânia Franco, como secretária de Articulação Nacional;

Valdir Colatto, na Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, indicado pelas cooperativas o agronegócio;

Aristides Cimadon, na Secretaria de Estado da Educação;

Márcio Vicari como Procurador-Geral do Estado;

Silvinei Vasques, na Segurança Pública