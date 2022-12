Intercâmbio 2023: Conheça alternativas para tirar o seu sonho do papel

Descubra como viabilizar o seu sonho

Pensando em estudar no exterior em 2023, mas não sabe como fazer isso acontecer? Confira neste artigo algumas dicas e truques para tornar realidade seus sonhos de estudar no exterior!

O que é um intercâmbio?

Um intercâmbio é uma troca de experiências, de modo que as pessoas envolvidas possam aprender e ensinar uns aos outros. Geralmente, os participantes de um intercâmbio são jovens estudantes que moram em países diferentes e se encontram para vivenciar um período juntos, seja para estudar, trabalhar ou simplesmente para aprimorar seus conhecimentos linguísticos.

Por que fazer um intercâmbio?

Muitas pessoas sonham em fazer um intercâmbio, mas acabam deixando de lado essa ideia porque acham que não vão conseguir tirar o projeto do papel. No entanto, com um pouco de planejamento e pesquisa, é possível encontrar diversas alternativas para fazer um intercâmbio dentro do seu orçamento.

Além disso, fazer um intercâmbio traz diversos benefícios, tanto para a sua carreira como para a sua vida pessoal. Aqui estão alguns motivos pelos quais você deve considerar fazer um intercâmbio:

Você pode aprender uma nova língua: muitas pessoas decidem fazer um intercâmbio com o objetivo de aprender uma nova língua. Isso pode ser útil tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal. Além disso, aprender uma nova língua te dá a chance de conhecer outras culturas e formar amizades com pessoas de todo o mundo.

Você pode se tornar mais independente: outro benefício de fazer um intercâmbio é que você pode se tornar mais independente. Isso acontece porque, quando você está em um país estrangeiro, você não tem a mesma rede de apoio que tem em casa. Você precisa aprender a lidar com situações desconhecidas e resolver problemas sozinho. Esse é um bom treinamento para a vida adulta.

Você pode ter uma experiência única: outro motivo pelo qual as pessoas decidem fazer um intercâmbio é porque querem ter uma experiência única. A maioria das pessoas nunca teve a oportunidade de morar em outro país, então isso pode ser uma experiência muito enriquecedora.

Quais são as vantagens de fazer um intercâmbio?

Fazer um intercâmbio é uma ótima maneira de se aventurar no mundo, conhecer outras culturas e, claro, aprender um novo idioma. Além disso, os estudantes que fazem intercâmbio tendem a ser mais independentes e responsáveis, o que é ótimo para o seu desenvolvimento pessoal.

Os estudantes que fazem intercâmbio também tendem a ter um melhor desempenho acadêmico quando comparados aos seus colegas que não fizeram um intercâmbio. Isto se deve ao fato de que os estudantes precisam se esforçar mais para se adaptar às novas situações e ambientes.

Por fim, mas não menos importante, os estudantes que fazem um intercâmbio costumam ter mais facilidade em conseguir um bom emprego quando terminam a faculdade. Isto se deve ao fato de que as empresas valorizam aqueles candidatos que têm experiência internacional

Como escolher o destino certo para o seu intercâmbio?

A escolha do destino é uma das etapas mais importantes na preparação para o intercâmbio. Afinal, é preciso levar em conta diversos fatores, como a cultura do país, o clima e as atividades que você pretende realizar durante a viagem.

Alternativas de destinos para o seu intercâmbio

Se você quer fazer um intercâmbio, mas ainda não sabe para qual país ir, este texto é para você! A gente te mostra algumas alternativas de destinos para o seu intercâmbio.

A Europa é um dos continentes mais procurados pelos estudantes que querem fazer intercâmbio. E não é à toa: além de oferecer países com diversas culturas e línguas, a Europa também é repleta de opções de destinos para todos os gostos e bolsos. Aqui vão algumas sugestões:

Alemanha Bélgica Croácia Dinamarca Espanha Finlândia França Grécia Holanda Hungria Irlanda Itália Noruega Polônia Portugal Reino Unido República Tcheca Suécia

Se você precisa de um empréstimo para financiar o seu sonho de fazer um intercâmbio, pesquise por intituições financeiras que oferecem soluções descomplicadas, rápidas e seguras. A CashMe, é uma fintech especializada em empréstimo com garantia de imóvel, e pode ser o empurrãozinho que faltava para a realização do seu intercâmbio.