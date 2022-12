Programa de educação financeira do Sicredi é destaque no Prêmio Banking Transformation 2022 por voto popular

O Cooperação na Ponta do Lápis tem como objetivo mostrar a importância de uma vida financeira mais sustentável.

O Programa Cooperação na Ponta do Lápis, do Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, foi indicado e eleito por voto popular como a melhor Iniciativa de Educação Financeira no Prêmio Banking Transformation 2022, ranking realizado pelo Cantarino Brasileiro. A escolha foi feita de forma online pelas pessoas e especialistas na categoria Iniciativa de Educação Financeira, que avalia como essas ações promovem impactos positivos na sociedade.

Criado em 2020, o Cooperação na Ponta do Lápis é um Programa que tem como base as Ciências Comportamentais e a Psicologia Econômica, buscando auxiliar as pessoas a tomarem consciência sobre a sua relação com o dinheiro, por meio da educação financeira. A iniciativa conta com materiais para diversos públicos: pessoas físicas, adolescentes, pessoas jurídicas e crianças, compartilhando informação, conhecimento e boas práticas para uma vida financeira sustentável, com qualidade de vida no presente e no futuro. O Programa conta ainda com a parceria com a Mauricio de Sousa Produções, na qual, por meio de seis gibis e seis vídeos, a Turma da Mônica fala de educação financeira de uma forma leve e divertida.

Para conhecer o Cooperação na Ponta do Lápis acesse http://www.sicredi.com.br/site/napontadolapis.

Educação Financeira na Sicredi Altos da Serra

Neste ano, foram realizadas 98 ações de educação financeira, ligadas ao programa Cooperação na Ponta do Lápis, em 32 municípios da área de atuação da Sicredi Altos da Serra RS/SC.

Ao todo, 3.654 pessoas participaram das oficinas presenciais. Nas mídias sociais, cerca de 59 mil perfis foram impactados com dicas, orientações e informações sobre o tema.

Semana ENEF

Nesta semana, entre 12 e 18 de dezembro, acontece a 9ª Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) que é realizada anualmente desde 2014, com a finalidade de promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira.

Durante toda a semana serão divulgadas dicas para melhorar a relação das pessoas com o dinheiro, promovendo uma vida financeira sustentável, através da websérie Sim ou Não: Dinheiro na Mão.

Na próxima quarta-feira (14), será realizada a live “Sim ou Não: Dinheiro na Mão – Vida Financeira não é sorte, é conhecimento”. A live terá início às 10h e o público poderá ter acesso através do link https://www.youtube.com/watch?v=GKsZiAas7ek

