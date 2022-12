Sicredi anuncia o lançamento do Pix Recorrente

Com a solução, os associados agora podem cadastrar pagamentos mensais.

Buscando oferecer soluções de conveniência ao associado, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e atuação em todas as regiões do Brasil – expande seu leque de funcionalidades relacionadas ao Pix e anuncia o lançamento do Pix Recorrente.

É uma nova solução desenvolvida para facilitar o dia a dia dos associados, pois permite customização de pagamentos Pix recorrentes. Com ela, é possível cadastrar Pix mensais de forma simples e garantir que os pagamentos sejam efetuados na data escolhida, sem atrasos.

“Estamos atentos para melhorar cada vez mais a experiência dos nossos associados na usabilidade das nossas soluções. A iniciativa surgiu a partir de um estudo de nossa base de dados, no qual identificamos muitos pagamentos frequentes de associados que faziam transações com o mesmo valor para o mesmo recebedor, em repetidos meses”, explica Virginia da Cunha, superintendente de Meios de Pagamento do Sicredi.

Saiba como utilizar

Abre o app e vai até o menu Pix

clica em “Pix Recorrente”

Botão “criar recorrência”

Informa a chave Pix

Escolhe um nome para a recorrência

Informa valor

Escolhe quantidade de recorrências e data inicial

Confere os dados informados e pronto!

Até outubro de 2022 são mais de 4,2 milhões de associados e cerca de 5,1 milhões de chaves Pix vinculadas às suas contas Sicredi. Desde o início da operação, eles já fizeram mais de 1 bilhão de transações movimentando quase R$ 810 bilhões com o Pix.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi: http://www.sicredi.com.br

