Justiça Eleitoral de SC diploma eleitos

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) diplomou na tarde desta segunda-feira (19) os eleitos em outubro em cerimônia realizada na sede do Tribunal de Justiça, na Capital.

Já deputada estadual Ana Campagnolo (PL), que falou pelos deputados estaduais eleitos, afirmou que o mandato “é uma oportunidade de trazer dias cada vez melhores para os eleitores” e confessou que na Assembleia barriga verde “os homens respeitam as mulheres, que todos têm as mesmas oportunidades e que as mulheres provam seu valor pelo trabalho e pelo talento, sem vitimismo”.

“Quero agradecer aos catarinenses que nos deram seu voto de confiança”, avaliou Caroline de Toni (PL), que discursou em nome dos deputados federais eleitos.

Jorge Seif Junior, diplomado senador, agradeceu o apoio que recebeu do presidente Jair Bolsonaro, além de prometer representar não apenas seus eleitores, mas “cada um dos mais sete milhões de catarinenses”.

Por outro lado, o governador eleito, Jorginho dos Santos Mello, agradeceu o corpo técnico do TRESC pelo “excelente trabalho” e garantiu que governará para todos os catarinenses.

“Todos sabem da responsabilidade que nos espera, todos colocamos nossas biografias à disposição da sociedade, que nos deu os votos de confiança. Minha responsabilidade é trabalhar e entregar o que prometi na campanha: mais oportunidade de estudo, trabalho e saúde. Vou dedicar o governo às pessoas, aqueles que votaram e aqueles que não votaram, porque Santa Catarina é uma só”, ponderou o governador diplomado.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann, agradeceu as pessoas e as instituições que contribuíram para o sucesso do pleito de outubro.

“Foram 66 mil mesários, sendo que 42 mil foram voluntários, um verdadeiro exército de pessoas. Nossos agradecimentos ao Tribunal de Justiça pela parceria institucional, à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público e ao Colegiado de Segurança Pública. Missão cumprida”, finalizou o presidente.

Os diplomados

Governador: Jorginho dos Santos Mello

Vice-Governadora: Marilisa Boehm

Senador: Jorge Seif Junior e os suplentes Hermes Klann e Adrian Rogers Censi

Deputados estaduais

Ana Campagnolo (PL)

Luciane Carminatti (PT)

Antídio Lunelli (MDB)

Sargento Lima (PL)

Mauricio Eskudlark (PL)

Mauro de Nadal (MDB)

Jerry Comper (MDB)

Paulinha (Podemos)

Mário Motta (PSD)

Jessé Lopes (PL)

Fernando Krelling (MDB)

José Milton Scheffer (PP)

Julio Garcia (PSD)

Marcos Vieira (PSDB)

Altair Silva (PP)

Ivan Naatz (PL)

Volnei Weber (MDB)

Camilo Martins (Podemos)

Sergio Motta (Republicanos)

Carlos Humberto (PL)

Nilso Berlanda (PL)

Marquito Marcos José Abreu (Psol)

Marcius Machado (PL)

Dr. Vicente Caropreso (PSDB)

Neodi Saretta (PT)

Napoleão Bernardes (PSD)

Delegado Egídio Ferrari (PTB)

Fabiano da Luz (PT)

Jair Miotto (União)

Tiago Zilli (MDB)

Edilson Massocco (PL)

Pepê Collaço (PP)

Rodrigo Minotto (PDT)

Repórter Sérgio Guimarães (União)

Oscar Gutz (PL)

Padre Pedro Baldissera (PT)

Estener Soratto (PL)

Marcos da Rosa (União)

Lucas Neves (Podemos)

Matheus Cadorin (Novo)

Deputados federais

Carol De Toni (PL)

Professor Pedro Uczai (PT)

Jorge Goetten (PL)

Ana Paula Lima (PT)

Carmen Zanotto (Cidadania)

Julia Zanatta (PL)

Ismael dos Santos (PSD)

Daniel Freitas (PL)

Valdir Cobalchini (MDB)

Gilson Marques (Novo)

Daniela Reinehr (PL)

Carlos Chiodini (MDB)

Ricardo Guidi (PSD)

Zé Trovão (PL)

Rafael Pezenti (MDB)

Fábio Schiochet (União Brasil)