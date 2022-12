CDL de São Joaquim divulga horário especial para as compras de NATAL

Na reta final para as compras de Natal, a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Joaquim (CDL São Joaquim) reforça aos seus associados e à comunidade a sugestão do horário especial de Natal, para que lojistas e consumidores possam se programar para as compras da data.

Nesta sexta-feira (23), o horário de funcionamento será até às 20h. Já no sábado (24), na véspera do Natal, o comércio abre das 80h30min às 17h sem fechar ao meio-dia. Dinamizando, ainda mais, o tempo do consumidor em suas Compras de Natal e Final de Ano.

Veja como funcionará os horários em São Joaquim