ASSEA promoveu encontro tecnológico sobre a Cultura da Maçã em São Joaquim

A ASSEA, Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense, composta por 140 profissionais, promoveu dia 21/12/22 mais um encontro tecnológico sobre a Cultura da Maçã. O Engenheiro Agrônomo Cau Bolzani, Presidente da ASSEA salienta que, o grande propósito da ASSEA é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da Região através da capacitação e preparação dos profissionais da agronomia visando o enfrentamento dos desafios técnicos do setor que move nossa economia, trazendo para o debate as principais soluções tecnológicas que o setor utiliza no Brasil e no mundo. E como consequência disso têm a valorização profissional e o desenvolvimento pessoal dos nossos associados.

A atual Diretoria tomou posse em fevereiro de 2022, e procurou compensar o período pandêmico, onde as reuniões presenciais ficaram limitadas, realizando diversos eventos neste ano. Sempre contando com o valoroso apoio das instituições como o CREA-SC, MÚTUA, FEAGRO e realizando eventos em parceria com EPAGRI, EMBRAPA, UDESC/CAV, SEBRAE, Prefeituras Municipais, AMAP, Cooperativas e as Empresas multinacionais e nacionais que geram insumos para o setor. A atual Diretoria constituiu duas Comissões Permanentes, uma de Fruticultura e outra de Pecuária, compostas por sócios que atuam nestes setores que contribuem com a Diretoria definindo os temas que terão eventos de aperfeiçoamento e capacitação profissional. Além disso, a ASSEA também realiza eventos sociais, onde reúne as famílias dos sócios para confraternizarem. Este ano o evento de final de ano foi em Bom Jardim da Serra, um dos municípios da área de abrangência da ASSEA.

EVENTOS REALIZADOS EM 2022:

APRESENTAÇÃO DA TECNOLOGIA FIELD VIEW NA CULTURA DA MAÇÃ.

PALESTRA SOBRE O APLICATIVO CANCONTROL.

MINICURSO E DIA DE CAMPO SOBRE FISIOLOGIA, MANEJO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS.

CICLO DE PALESTRAS SOBRE A CULTURA DA MACIEIRA.

PALESTRA SOBRE HOLDING RURAL – PLANEJAMENTO PATRIMONIAL E SUCESSÓRIO.

OS TRADICIONAIS EVENTOS SOCIAIS E A SEMANA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO DA SERRA CATARINENSE.

WORKSHOP SOBRE A MODERNIZAÇÃO DOS POMARES DE MAÇÃS.

E em 2023, ano que a ASSEA completará 20 anos, os associados participarão no VII Field Day on rootstocks from CG series e IX Giro Técnico , evento em que a ASSEA passou a ser parceira na realização e, este ano, terá uma das etapas em São Joaquim, com palestras abertas aos fruticultores no Centro de Eventos, dia 12/01/2023 a partir das 13 horas (ver programação no site da ASSEA). Teremos palestrantes dos Estados Unidos, Espanha, Uruguai e do Brasil.

A ASSEA também contribui com projetos sociais na comunidade da sua região de abrangência. Em parceria com a Cooperativa de Crédito SICREDI, através do FUNDO SOCIAL, viabilizou a aquisição de um reboque adaptado para a COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS que foi doado a um Grupo de Catadores do Bairro Santa Paulina. Também adquirimos 4 contêineres de 1000 litros que estão nas Escolas parceiras para realizarmos em 2023 campanhas de coleta de recicláveis para doação as famílias de Catadores que realizam importante trabalho social e ambiental. Além disso, foram doadas diversas cestas básicas, brinquedos e recursos financeiros para projetos sociais executados pelo Lions, Igreja Católica e voluntários em São Joaquim, Bom Jardim da Serra e Urubici.