Em últimos dias de mandato, governador inaugura iluminação da Serra do Rio do Rastro

O evento de inauguração ocorreu na noite desta quinta-feira, dia 29. Na oportunidade, ainda, foram entregues equipamentos para a usina de asfalto da região e apresentado ao governador o balanço das ações da Casan gestão 2018/2022.

O prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Ostetto, agradeceu ao governador reafirmando que a obra realizada na Serra do Rio do Rastro é fundamental para a segurança de turistas e moradores da região que utilizam o trajeto. “Mas não é só Bom Jardim da Serra, nossa região tem muito a agradecer a este governador que soube ouvir os nossos pleitos e deu os recursos para que obras tão importantes quanto esta pudessem ser realizadas”, enaltece.

A obra de recuperação e de restauração da iluminação pública funcional da Serra do Rio do Rastro contou com um investimento de R$ 463 mil. Além da manutenção corretiva da estrutura existente, com reposição de peças, ferramentas e materiais, todas as luminárias foram substituídas por lâmpadas de tecnologia LED. Foram recolocados 12 postes, que estavam danificados.

A nova tecnologia permite mais qualidade de iluminação, o material tem uma vida útil maior e é mais econômico, pois consome menos energia. Os serviços foram realizados com apoio da Celesc, que cedeu parte da mão-de-obra para a instalação dos equipamentos. O trecho da Serra do Rio do Rastro faz a ligação entre Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina, e Bom Jardim da Serra.