Jorginho Mello reforça promessas em primeira fala como governador; leia o discurso

Jorginho Mello é oficialmente o 46° governador de Santa Catarina a partir deste domingo, 1° de janeiro de 2023. Jorginho e Marilisa Boehm, sua vice-governadora, foram empossados em cerimônia oficial durante sessão solene na Assembleia Legislativa com a presença de deputados estaduais, federais e autoridades dos três Poderes.

“O meu sonho também é o de cada um que me colocou aqui. E a realização dele só vai acontecer quando for possível entregar de verdade para a população os resultados do nosso trabalho. Quando zerarmos a fila da saúde, quando uma mãe tiver um filho trabalhando, empregado depois de um curso técnico para ajudar na renda da família. Quando o microempreendedor tiver condições de prosperar.”

No discurso, Jorginho Mello reforçou os compromissos assumidos durante a campanha, em que foi eleito com a maior votação percentual para um governador no Brasil. Em sua fala, tratou sobre dar prioridade para a Saúde, com o esforço conjunto para zerar filas com mutirões. Disse também sobre seu foco no poder transformador da Educação com plano para universalizar o acesso gratuito ao ensino superior, tornando o sistema Acafe em gratuito.