A história de Paulinha Leite, ex-BBB que ganhou 57 vezes na loteria

Já imaginou ter tanta sorte a ponto de vencer quase 60 vezes na loteria? Esse é o caso de Paulinha Leite, ex-BBB que foi premiada mais de 57 vezes na loteria e hoje é milionária, morando em Boa Vista, Roraima. Em uma entrevista ao E-Investidor, Paulinha Leite contou um pouco sobre a sua relação com números e dinheiro, sendo que ela já conquistou em apenas um jogo da Lotofácil cerca de R$ 2,7 milhões e criou uma empresa especializada em fazer bolões, a ‘Unindo Sonhos’.

Segundo a sortuda, essa sua trajetória começou cedo, mais precisamente quando era pequena e sua mãe, Maria das Dores, pediu para que ela sugerisse alguns números. Poucos dias depois, a primeira premiação de R$ 15 mil caiu na conta bancária. Na loteria, o seu primeiro jogo individual foi aos 20 anos – e ela acertou uma quantidade de números suficientes para vencer um prêmio.

Desde a primeira vitória, ela não parou mais. “Minha família brinca que nasci virada para a Lua. Ou que sou uma menina de sorte”, afirma. Ao dizer que já ganhou 57 jogos, ela explica que desconsidera prêmios abaixo de R$ 1 mil. Aos 22 anos, entrou para o reality show mais disputado do Brasil, o Big Brother. Mesmo que não tenha levado para casa a premiação de R$ 1,5 milhão, ela ganhou quase todos os prêmios de sorte da 11ª edição do programa, saindo de lá com três motos, um apartamento na Barra da Tijuca e R$ 10 mil. “Eu sabia que não iria ganhar o programa, mas tinha certeza que a sorte ainda estaria ao meu lado,” conta ela.

Uma maneira de testar a sorte que vai além das loterias são os cassinos. A própria Paulinha Leite já venceu nessas casas de jogatina, e durante a entrevista ela contou que foi em Las Vegas este ano e saiu com mais de US$ 3 mil no bolso. Quem não pode viajar tem a opção de usar o jv spin cassino, que conta com as modalidades mais clássicas, como roletas e máquinas caça-níquel. O cassino JVSpin é uma opção confiável que oferece um dos melhores bônus para os primeiros 4 depósitos do usuário e giros grátis na roleta.

‘Unindo Sonhos’

Com o crescimento da popularidade das redes sociais, Paulinha viu nelas a oportunidade de compartilhar as suas apostas vencedoras e as idas e vindas às lotéricas e agências da Caixa Econômica para resgatar os prêmios conquistados. Em 2020, alguns dos seus seguidores no Instagram pediram que ela fizesse um bolão: “Era como uma brincadeira, mas conquistei o prêmio e isso fez com que eles continuassem pedindo [por mais bolões]”, diz a ex-sister.

Com o sucesso e as inúmeras solicitações, ela consultou advogados para entender se seria juridicamente legal abrir uma empresa voltada para apostas. De acordo com ela, a ‘Unindo Sonhos’ existe desde então, já completou 2 anos e pagou mais de R$ 12 milhões aos apostadores.

Todos os números apostados nos bolões da empresa são escolhidos pela própria Paulinha, para garantir que a sorte dela influencie em tudo. “É um jogo de probabilidade na teoria. Porém, na prática, é um jogo de sorte. Mesmo que alguém aposte nos números mais quentes, por exemplo, pode ser que um jogo caia só os que menos saem e a pessoa perca dinheiro”, explica ela.

A plataforma tem cerca de 30 funcionários hoje em dia, e já permite apostas em bolões da Mega da Virada, por exemplo, que está para ocorrer às 20h de 31 de dezembro. O valor mínimo para os palpites é R$ 5, mas quanto maior o pagamento, mais números serão apostados no jogo, o que tende a aumentar a probabilidade de ganhar prêmios. Todos os jogos têm prazo no sistema da empresa, e a pessoa paga e recebe as premiações através de uma plataforma online.