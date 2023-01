ATENÇÃO PRODUTORES RURAIS Inscrições para os cursos técnicos gratuitos do Senar/SC vão até dia 19 de janeiro

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC) está com o processo seletivo para quatro cursos da Rede e-TEC Brasil em oito polos catarinenses. Os interessados em se candidatar precisam ter concluído o ensino médio e podem se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2023 pelo site etec.senar.org.br.

As vagas prioritárias são destinadas aos produtores rurais e seus familiares, além de colaboradores do meio rural. Os cursos com processo seletivo aberto em Santa Catarina são os seguintes: Técnico em Agronegócio nos polos de São Miguel do Oeste e São José; Zootecnia nos polos de Rio do Sul, Campos Novos, Braço do Norte e Campo Alegre; Fruticultura no polo de Fraiburgo e Florestas – o mais novo do Senar que abrirá no polo de Lages.

Os cursos, gratuitos e semipresenciais, têm duração de quatro a cinco semestres e são voltados para pessoas do meio rural que desejam ampliar as oportunidades de atuação no setor agropecuário. O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, ressalta que a iniciativa vem contribuindo significativamente para a profissionalização nas propriedades, empresas e cooperativas do agro e, por isso, a entidade está investindo ainda mais na formação, tanto que um dos cursos – o de Florestas – é novo no Estado.

O curso técnico em Florestas na modalidade a distância é uma novidade do Senar, com foco no planejamento, execução e controle dos processos de produção florestal. A formação técnica considera a legislação técnica, segurança do trabalho, meio ambiente, a responsabilidade social e os aspectos econômicos para o desenvolvimento de florestas cultivadas. A carga horária é de 70% a distância e os outros 30% em atividades presenciais e visitas técnicas.

A coordenadora regional dos cursos técnicos do Senar/SC, Kátia Zanela, explica que para se candidatar a uma das vagas, os interessados precisam ter concluído o ensino médio e, no momento da inscrição, devem escolher um dos polos de apoio presencial do Estado. Os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação com emissão de diploma válido em todo território nacional.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, frisa que com essas formações o Senar/SC auxilia na mudança de atitude dos produtores e trabalhadores rurais que não medem esforços para promover inovações nas suas propriedades ou empresas. “As atividades do campo evoluem a cada dia. Novas tecnologias, processos e métodos de gestão estão à disposição dos empresários rurais que precisam estar atentos às mudanças. Nós, enquanto entidade que visa promover o desenvolvimento do meio rural, acreditamos que a formação profissional é uma das estratégias primordiais para o setor avançar cada vez mais”.

Antes de efetivar a inscrição, os candidatos devem ler o edital atentamente. Para ler o edital, visualizar a lista de polos e efetivar a inscrição, acesse: http://etec.senar.org.br/ .