Mortes por afogamento em locais sem Guarda-Vidas exigem cuidados redobrados de banhistas

O Corpo de Bombeiros Militar alerta sobre os riscos de afogamento nas áreas não protegidas pelo serviço de Guarda-Vidas.

Nas últimas semanas, o 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Tubarão registrou quatro óbitos por afogamento na sua área, todos eles em locais onde não há o serviço de Guarda-Vidas.



No dia 22 de dezembro, um adolescente de 17 anos foi vítima de afogamento no Rio Hipólito, em Orleans. No dia 31 de dezembro, um homem de 47 anos perdeu a vida na Lagoa da Copa 70, em Jaguaruna. Já no dia 1º de janeiro, dois jovens, de 17 e 19 anos, morreram afogados no Rio Braço do Norte, um deles em Braço do Norte e outro em São Ludgero.



Em nenhum desses locais há o serviço de prevenção e salvamento por Guarda-Vidas do Corpo de Bombeiros Militar, por isso, o alerta é para que as pessoas evitem de se banhar nesses locais e procurem frequentar as praias e lagoas onde há Guarda-Vidas.

Com informações: Sulinfoco