Sicredi Altos da Serra RS/SC lança canal de Investimentos no Telegram

Recurso traz dicas sobre investimentos e informações de especialistas sobre a área econômica e pode ser acessado por associados e comunidade em geral.

Cada vez mais os nossos associados estão inseridos no mundo digital. Sabendo disso, nos reinventamos para continuar assegurando um atendimento pronto e humanizado. Na área de investimentos, não é diferente. Com o objetivo de agregar valor aos investidores, a Sicredi Altos da Serra RS/SC, criou um grupo no Telegram para gerar conhecimento e auxiliar na tomada de decisões dos investimentos aos associados e não associados.

O Canal de Investimentos Sicredi Altos da Serra RS/SC é alimentado por especialistas e gestores da área, e dispõe de subsídios para que as pessoas entendam as melhores formas de investir o seu dinheiro.

Entre os assuntos mais abordados está o resumo do dia, perspectivas em relação ao mercado, notícias da área econômica e política, análises, recomendações, oportunidades de investimento, entre outros. O conteúdo chega aos internautas de forma diversificada com vídeos e textos de fácil compreensão.

Se o internauta acessar neste momento, o canal pelo Telegram encontrará, por exemplo:

Resumo do mercado diário (englobando informações de renda fixa e renda variável)

Relatório Focus (semanal)

Relatórios de investimentos

Ofertas exclusivas

Breaking News

Resumo semanal

Fechamento de mercado (indicadores)

O diferencial do canal, é que o histórico de todo conteúdo fica disponível para acesso a qualquer momento, basta rolar a tela para cima e ler todo conteúdo anterior. O mesmo ocorre com mídias, documentos e links. Assim, nenhum detalhe é perdido e você fica por dentro de todas as análises e relatórios do dia. O recurso de fixagem de mensagens também facilita a visualização de recados importantes, como, por exemplo, as ofertas exclusivas. Através deste canal no Telegram, quem acessar poderá utilizar cupons exclusivos que garantem condições diferenciadas na área de investimentos da cooperativa.

De acordo com Vitor Bernardi Pereira, Analista de Desenvolvimento de Negócios da

Cooperativa Sicredi Altos da Serra RS/SC, “estar atento às atualizações do mundo econômico é fundamental para quem busca investir o seu dinheiro”. “O canal foi criado para que qualquer pessoa que pense em investir tenha acesso de forma descomplicada de informações confiáveis sobre a área de investimentos que está em constantes mudanças. Hoje, ter um bom planejamento financeiro e conhecimento de causa é fundamental e faz com que muitos sonhos sejam realizados”.

O grupo no Telegram já está disponível e cumpre seu papel alinhado aos objetivos da cooperativa. O canal pode ser acessado por associados, não associados e comunidade em geral.

Para conhecer acesse: https://t.me/+ChBPycfxB-c0MzMx

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi: Clique aqui

Rua XV de Novembro, n ° 179 – Centro 99950-000 – Tapejara/RS sicredi.com.br sicredi.com.br