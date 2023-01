São Joaquim, Lages e região têm vagas de trabalho abertas para contratação efetiva

A Employer – Agência de Recursos Humanos, seleciona Gerente Administrativo Financeiro e Supervisor de Segurança do Trabalho

A Employer, agência de Recursos Humanos, está com oportunidade de trabalho Gerente Administrativo Financeiro e Supervisor de Segurança do Trabalho.

Para ocupar a vaga de Gerente Administrativo, o interessado deve residir em Lages ou região, ter disponibilidade de horário, ser graduado em economia ou ciências contábeis e ter conhecimento em custos industriais. Será responsável por gerenciar pessoas, processos e financias, realização do controle de custos na produção de projetos e entre outras atividades pertinentes a função.

Para Supervisor de Segurança do Trabalho, o colaborador interessado deve conter graduação completa em Engenharia Química, Mecânica, Produção ou Ambiental, possuir disponibilidade para mudança, ter pós-graduação completa em Engenharia de Segurança do Trabalho, conhecimento no Sistema ERP, SAP e Legislação SESMT e Meio Ambiente, além de vivência na área. O profissional será responsável por gestão da equipe, elaboração de normas, regulamentos e procedimentos de segurança e, entre outras atividades pertinentes à função.

Para se candidatar às vagas, os candidatos devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail empregoslages@employer.com.br, especificando a vaga.

Telefone para contato: (49) 3225-0241.