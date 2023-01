Mulher é atingida por um raio enquanto desligava a máquina de lavar em lages

Ainda assustada, Izarina de Oliveira, de 55 anos, atingida por um raio dentro de casa na tarde desta segunda-feira (23), em Lages, disse à reportagem da Rádio Clube que “nasceu de novo” e passa bem, em casa, apesar do susto. O incidente aconteceu por volta das 14h30min, em uma chácara do bairro Cruz de Malta.

Izarina contou que escutou um estrondo grande na rua, quando foi até à lavanderia para desligar a máquina de lavar, momento em que sentiu um choque e um “soco na mão”. Após isso, a vítima relatou que não lembra do que aconteceu, mas foi informada que foi resgatada por uma conhecida que fazia a limpeza de sua residência.

“Recebi um choque e não vi mais nada. Meu marido e os vizinhos que me atenderam, contaram que levei 20 minutos para retornar. O SAMU chegou até aqui e me atendeu muito bem, quero agradecer à equipe. Ainda estou com o braço e a língua amortecidos. Considero um milagre, nasci de novo. Realmente senti que ia morrer. Nunca tinha visto algo assim”, contou Izarina.

Para o marido, Amauri Cesar Kuster Neto, de 55 anos, o barulho assustou os moradores. “Foi um susto muito grande, um raio muito forte, parece que passou por dentro da casa. Nunca tinha visto algo assim. Outra vizinha também foi atingida. Ela estava na rua e o marido a socorreu”, disse Amauri.

Ventania, forte chuva e raios marcaram a tarde desta segunda em Lages. Por volta das 14h, quase oito mil unidades estavam sem luz e o principal rio da cidade, o Carahá, chegou a aumentar seu nível e preocupou moradores. Na última semana, alagamentos e estragos provocados por uma forte tempestade que atingiram a cidade deixaram a população.

Com informações: Rádio Clube/ SCC