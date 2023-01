Pizzaria “La Pasta” – A mais nova e saborosa pizza de São Joaquim

O Restaurante La Pasta, em São Joaquim, inovou ao lançar sua linha de pizzas nesta última semana. Com uma variedade de sabores e opções, o estabelecimento tem atraído a atenção dos verdadeiros amantes de pizza na região. Além de seus pratos tradicionais a base de massas, agora os clientes podem desfrutar de uma nova experiência gastronômica no La Pasta.

Localizado na Rua Major Jacinto Goulart, 259 (ao lado do Posto Shell), o La Pasta oferecem um menu variado de pizzas saborosas. Na hora de recheá-la, além do vínculo com tradições também buscam referências contemporâneas, interpretando culturas, harmonizando ingredientes e criando novas experiências gastronômicas na Serra catarinense.

Além do mais, o La Pasta oferece também o serviço de entrega rápida:

Entre em contato pelo WhatsApp: 49 9 9192.7314

Vejas os sabores: