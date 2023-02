Tulia Matos comemora seus 69 anos ao lado da dupla Rick e Renner em São Joaquim

No último domingo, 5 de fevereiro, Tulia Matos de Souza comemorou seus 69 anos no TerraçoPub com uma superprodução realizada pelo Cerimonial Maysa Zanette e uma decoração exemplar. A festa contou com a presença de importantes personalidades, como o Prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes.

A socialite de São Joaquim dançou no palco com a dupla Rick e Renner e recebeu muitas homenagens de amigos e familiares, incluindo seus filhos Gabriel, Alan e Mirianne. Durante a festa, a dupla Eder e Emerson fizeram uma apresentação especial, além da presença VIP do DJ e ex-BBB Flávio Steffli e dos dançarinos do Grupo Era.

Um dos momentos marcantes da comemoração foi quando a dupla Rick e Renner agradeceu pela presença da empresa Effectus, que realiza um trabalho importante no setor agrícola, oferecendo um produto exclusivo que tem tornado as plantações mais produtivas no Brasil e chamado a atenção em diversos países. A família Matos destacou que São Joaquim é conhecido por sua excelência na produção de maçãs, mel, queijo serrano e vinho de altitude, e agora também será conhecido pelo Effectus.

Em resumo, Tulia comemorou seu aniversário de 69 anos em grande estilo, rodeada de amigos e familiares. A festa foi marcada por muita dança, apresentações musicais e homenagens, incluindo o reconhecimento da empresa Effectus.

_”São Joaquim é conhecido pela melhor maçã, pelo melhor mel, pelo melhor queijo serrano, pelos melhor vinho de altitude e agora poderá ficar conhecido pelo Effectus que é um produto que é o único com enxofre 100% solúvel em água e isso é a Effectus, isso é trabalho, isso é desenvolvimento e isso é compromisso” Destacou a família Matos.

Entrada estilo Cowboy

O Show Nacional com Rick e Renner e Eder e Emerson

Agradecimentos especiais:

Assessoria e Cerimonial Maysa Zanette

Show Nacional Rick e Renner

Show com Eder e Emerson

Grupo Era

Buffet Chef Hugo

Doces Mayra Pauli

Bolo Denise Cakes

Agência São Joaquim Online

Convite Conviteria Pano e Papel

Decoração Luciana Trap

Café chocolates e gelatto cacau Show

Locação Terraço Pub

Som Harmony Sonorização

Filmagem Belvedere films

Olga fotografias

Dj Flávio Steffli

Equipe Garçons e serviços São Joaquim /Lages

Locação material Tikinho eventos