Cachorro resgata cinco pessoas na Turquia mesmo após machucar as patas; Herói de 4 patas

Em momentos difíceis, não é raro ver atos de heroísmo. Kopuk, um cão de resgate que ajuda na procura de pessoas presas nos escombros após o terremoto na Turquia, comprova essa afirmação.

Nesta segunda-feira (13), o cachorro chamou a atenção da equipe de resgate após machucar suas patas com cacos de vidro dos escombros e continuar buscando por sobreviventes. Mesmo lesionado, o cão não desistiu de sua “missão” e continuou contribuindo no resgate.

Os cuidadores tiveram que suturar as feridas de Kopuk e enfaixar as patas. Mesmo com os curativos, Kopuk não quis fazer uma pausa e voltou para cumprir seu dever, relata a mídia local.

O esforço de Kopuk foi recompensado: ele conseguiu encontrar cinco pessoas presas nos escombros em Malatya, cidade turca com cerca de 400 mil habitantes.

O cão, que viajou da cidade de Van até Malatya com a equipe da Autoridade Turca de Gestão de Desastres (AFAD) para ajudar as vítimas do terremoto, conseguiu resgatar mais de 10 pessoas nos últimos quatro dias, de acordo com a mídia local.