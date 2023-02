Bailão de carnaval no Serra Show Eventos, sexta-feira (17)

Em ritmo do Carnaval na próxima sexta-feira dia (17), o Serra Show Eventos traz para São Joaquim, na localidade de Cruzeiro, os mais animadas e dançantes fandangos gaúchos, só o que tem de bom e dançante para o baile de carnaval, no estilo fandangueiro.

O festerê começa as 22 horas com os grupos de maior sucesso em bailes e fandangos de Santa Catarina “Brilha Som e o grupo Fúria”.

Eu ouvi Carnaval? Segura esse combo:

Duas super bandas +Véspera de Carnaval +

Open bar de gin com energético para elas até às 23h.

Sobre as Bandas

Com a formação original de Içara, no sul de Santa catarina, o grupo fúria possui 05 integrantes sendo especializados em sertanejo universitário, maxixe, fandango, músicas gaúchas e com músicas para todos os gostos.

E também a Banda Brilha Som que subirá no palco, possui em seu repertório músicas como “Quem é ele”, “Sabor Morango”, “Quem Apanha Não Esquece”, entre outras.

Anota aí na agenda e bora pra mais um baile no Serra!